Täna «Radaris»: Janek Mäggi: ma ei arva enda mainest absoluutselt mitte midagi

«Ma arvan, et inimene ei peaks ennast üldse ise hindama. See on teiste asi. Ma ei arva enda mainest absoluutselt mitte midagi,» teatab Mäggi.

«Ma ei ole teinud mitte midagi ebaseaduslikku. Ma ei plaani mitte midagi ebaseaduslikku teha. Seal on väga suur vahe, kas kellelegi tundub, et sa oled teinud midagi halvasti või sa oled päriselt teinud midagi halvasti. See on väga suur vahe,» räägib Mäggi.