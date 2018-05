Täna «Radaris»: Prügifirma Ragn-Sells rikkus korduvalt seadust

Kuigi tänu «Radari» uurimisele alustati Ragn-Sellsi suhtes menetlustega, ütleb ettevõtte juht Rain Vääna, et probleem on hoopis selles, et neil on kiuslik naaber, kes pidevalt nende peale kaebab. «On erinevaid naabreid. Tema on võtnud endale eesmägiks kahjustada meie äri,» ütleb ta.