Täna «Radaris»: Skandaalsed Eesti perfomance'i-kunstnikud, kes ennast ei korda

«Paljud ütlevad, et me oleme nagu rock-bänd. Keegi teine selliseid perfomance’i-tuure ei tee. Selles suhtes erineme aga rock-bändist, et meie tuuril on keelatud teha täpselt sama asja uuesti. Igal pool pead uue asja tegema,» räägib Al Padrok oma rühmituse kreedost.