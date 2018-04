Narko, relvad ja palgamõrvarid - õõvastav internetikeskkond, millest teab su laps, aga mitte sina

Kuid süvaveebi üheks osaks, selleks kõige mustemaks on tumeveeb.

«Ma julgen öelda, et küberkuritegevus on kõige turvalisem kuritegude viise. Küberkuritegevus on ületanud kõikvõimalikud teised kuritegude vormid,» räägib Radarile Eesti üks tunnustatumaid IT-eksperte Klaid Mägi. Aastaid RIAs töötanud ametis septsialist töötab täna ettevõttes, mis õpetab muuhulgas Nato häkkereid ülemaailmsete rünnakute vastu võitlema. Ta on ühtlasi aastaid puutunud kokku internetis toimiva kuritegeliku maailmaga.

«Pätt kolib internetti - ta saab aru, et seal on turvaline tegutseda.»

Põhjus, miks see nii on, on anonüümsus. Selleks, et tumeveebis surfata, on vaja kindlat internetibrauserit, mis erineb oma ülesehituselt meili teada tuntud Google Chrome'ist või Firefoxist. Kuulsaim selline brauser on Tor, mis tagab kasutaja anonüümsuse ehk peidab ära sinu arvuti IP aadressi.

Lisaks toimuvad kõik tehingud krüptorahas, näiteks bitcoinides. «Igaüks omab oma digitaalset rahakotti ning rahakottide vahelised kanded on küll nähtavad, aga rahakottide omanikud on anonüümsed. Nähakse, et toimub kanne, aga kes nende rahakottide omanikud on ja mis põhjusel raha kanti, seda pole võimalik jälgida,» selgitab Mägi.

Palgamõrvarid, häkkerid ja pedofiilid

Kui tumeveebi turukeskkonnad on keskendunud peamiselt narkootikumidele ja varastatud andmetele, siis väiksel süvenemisel on kerge leida ka õõvastavamaid pakkumisi.

Esimese asjana jääb silma, et on võimalik palgata endale häkker, kes häkib sisse sinna, kuhu soovid. Kerge häkk maksab 250 eurot, kallim ja raskem 900.

Sel saidil pakutakse müüa Leedu passi - hinnaks 1350 eurot. Lisaks võib soetada 550 euro eest Leedu ID-kaardi või Suurbritannia juhiloa.

Kõige selle kõrval on aga ka saidid, kus saab tellida kellegi mürgitamist, vägistamist või tapmist. Ühel leheküljel maksab vägistamine 2000 dollarit, kastreerimine 30 000 ning näiteks surnuks piinamine 50 000 dollarit. Järgmisel leheküljelt on võimalik palgata palgamõrvarit Itaaliast, kes teeb töö ära 70 000 dollari eest.

Sean Harris ütleb, et kuigi selliseid saite on palju, siis enamust neist tõsiselt võtta ei saa. «On olnud juhtumeid, kus palgamõrvar pakub teenust. Kuid üheksal kümnel juhust on see vaid selleks, et lollidelt raha välja petta.»

Kui palgamõrva teenus võib olla pettus, on siiski võimalik soetada erinevaid tulirelvi. Ühes neist on 600 euro eest võimalik soetada 9mm Waltheri püstol. Sellest võimsam tulirelv, Desert Eagle on kallim - 1250 eurot.

«Tegelikult ei osta sa otseselt relva, sest need on metallist ja need tuleb ju postiga kohale toimetada. Tegelikult ostad sa erinevaid relvaosi, et seejärel ise relv kokku panna,» lisab Sean.

Kui suuremates keskkondades esmapilgul lapsporno saite ei leidu, siis ei tähenda see, et neid ei eksisteeri. Eksisteerib küll. «Radar» leiab lühikese ajaga selliseid mitmeid keskkondi. Alates pedofiilidele mõeldud foorumitest kuni reaalsete lehekülgedeni.

Siinkohal anname teada, et «Radar» andis kogu informatsiooni edasi ka politseile, kes antud hetkel teemat kommenteerida ei soovinud.

Kes õpetab lastele internetikäitumist?

Kogu loo teeb õõvastavaks asjaolu, et kooliealised noored ja lapsed on neist keskkondadest ammu teadlikud. Seda kinnitas «Radarile» Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Mirell Merirand, kes on üks vähestest õpetajatest Eestis, kes õpetab kuidas peaks internetis käituma.

Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Mirell Merirand selgitamas, milliste ohtudega tema õpilased Internetis kokku on puutunud. FOTO: Kaarel Peetersoo

«Kui me tavaelus saame lapsi ja nende käitumist kontrollida. Neid mingitesse piiridesse vormida, siis küberruumis teevad nad mis tahavad ja on täiesti kontrolli alt väljas,» räägib Merirand, kes tõdeb, et ka tema õpilased on osaliselt keskkondadega kokku puutunud. «Pigem nemad õpetavad mind. Nemad juba teavad, aga vanemad ei tea.»

«Laps ei tunne reegleid. See on sama, kui me kasvataksime last ilma vanema järelvalveta. Internetis me nii teeme - tõstame lapse keskkonda, ilma mingeid juhiseid kaasa andmata,» tõdeb Klaid Mägi.