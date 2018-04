«Radar»: Võlgades Reformierakonna vastne peasekretär oli siiani toetanud parteid 40 euroga

Radar sobras Reformierakonna annetustes ja leidis, et ehkki Valdaru on olnud Reformierakonna liige aastast 2014, on ta senini erakonda toetanud kaks korda liikmemaksuga ehk kokku 40 euroga. Vastne esimees Kaja Kallas on viimase 1,5 aasta jooksul toetanud erakonda ligi 2000 euroga, samas kui eelmine esimees Hanno Pevkur näiteks on toetanud parteid ligi 5000 euroga.