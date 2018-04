Täna «Radaris»: Radar avastas tumeveebist veel tänagi tegutseva Eesti narkoäri

Et soetada narkootikume, relvi või võltspasse ei pea enam läbi käima ja silmast silma kohtuma kahtlaste inimestega. Kerge vaevaga on võimalik tellida endale tulirelv, kilo kokaiini või palgamõrvateenus, nii et sa kellelegi vahele ei jää. Selleks peab oskama siseneda vaid ühte internetikeskkonda.

«Siit on võimalik kõike soetada,» tutvustab Radarile Eesti tegutsev «eetiline häkker» Sean Arries.

Lapsporno saidid ja -foorumid, palgamõrva- ja häkkimisteenused, tuhanded narkomüüjad, võltspassid ja relvad - Radari kaamerate vahendusel avaneb õõvastav pilt internetikeskkondadest, kuhu pääsemiseks on küll vaja teatavaid teadmisi, kuid sinna sisenemine ei käi tavakasutajale kindlasti üle jõu. Ja mis kõige hullem - kogu äri toimub anonüümselt.

«On selge, et kuritegelik maailm on kolinud internetti, sest seal on turvaline tegutseda,» tõdeb Eesti IT-ekspert Klaid Mägi.

Kui te kuulete sellisest keskkonnast Radaris esmakordselt, siis pole te kindlasti ainsad. Kuid teie lapsed või koolikaaslased on neid keskkondi juba külastanud.

«Ma usun, et igas klassis on keegi, kes seal on käinud. Minul on palju tuttavaid sealt tellinud,» avaldab anonüümseks jääda sooviv keskkooliõpilane tänases Radaris.