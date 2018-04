Politsei sisekontrollibüroo juht: Hõlpus rikkus politsei mainet

Ent sellest juhtumist ajendatunal otsustas politsei siiski võtta tarvitusele uued abinõud selliste olukordade tekke vältimiseks. Üks olulisemaid muutusi on toimunud juhtimispõhimõtetes. Nimelt viis PPA juhtimisulatust väiksemaks. Lihtsustatult tähendab see seda, et kui varasemalt võis ühel talituse juhil olla isegi kuni sada alluvat, siis nüüd on näiteks patrullides meeskonnas alla kahekümne inimese. Vahtra sõnul loodetakse selle liigutusega saavutada olukord, kus juhid teavad paremini, mis alluvate eludes toimub. «Et juhina saaks ka otsustada ja vajadusel abi anda,» ütles Vahtra.

Hõlpusel tagasiteed politseisse ei ole

Samas lisas Vahtra, et politseiametnikule kehtivad kindlad nõuded ja ootused - ta peab alati jääma väärikaks ja käituma vastavalt organisatsiooni väärtushinnangutele. «Isegi kui tarbitakse alkoholi, siis ei tohiks sellel olla selliseid tagajärgi, mis diskrediteeriks seda ametnikku ennast või meie organisatsiooni,» ütles ta.

Ehkki Hõlpus mõisteti tapmissüüüdistuses kohtus õigeks, kinnitas Vahtra, et poliseisüsteemis talle kohta enam ei ole. «Me ei näe võimalust tema tagasivõtmiseks ka tänasel päeval, sest raske tagajärg on saabunud, põhimõtete vastu ta on eksinud, mis me asutuses kehtivad ja minul puudub täna igasugune usaldus, et tulevikus sellised asjad uuesti tema puhul aset ei võiks leida,» ütles ta.

Vahtra tunnistas, et politsei usaldusväärsus on saanud seoses sündmusega ränga hoobi.