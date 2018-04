«Radar»: 15-aastase neiu tapmist hakkab uurima prokurör, kelle töö tunnistati ebapädevaks

Üleeile vapustas Eestit teade, et Kohta-Järvelt leiti tapetud 15-aastase Anastasia surnukeha. Viru ringkonnaprokuratuur otsustas, et tapmist pannakse juhtima prokurör Liina Pikma, kelle ebapädevus on saanud varasemalt laia tähelepanu ning kelle töö tõttu on tema ülemus Ene Timmi avalikult vabandanud.