«Täna Radaris»: Kuidas umbjoobes politseinik, kelle ametirelvast lastud kuul tappis inimese, väljub kohtust täiesti õige mehena?

On 23. september aastal 2016. Politsei kiirreageerija Rando Hõlpus veedab oma vaba õhtupoolikut Tallinnas Lasnamäel Majaka tänaval keldrikõrtsis nimega «Baar 36».

Baaris käimine ei ole Hõlpusele võõras. Kuigi talle on välja kirjutatud antidepressandid, eelistab ta sõprade sõnul oma muret uputada alkoholi. Ja mure on Hõlpusel suur - ta on lahku läinud oma tüdruksõbrast ja elab seda raskelt üle.