Täna «Radaris»: Eesti juurtega Läti parlamendiliiget nimetatakse "hulluks teadlaseks"

"Radar" läks Riiga, et tutvuda ainsa eestlasega, kes töötab Läti Seimis. Spolitis sündis ja kasvas kakskeelses peres Lätis.

Muheda olemisega meest nimetavad kolleegid Lätis "hulluks teadlaseks". Läti parlamendi kaitsekomisjoni juht Ainars Latkovskis: "Ta on nagu hull teadlane - see kuidas ta käitub, kuidas ta välja näeb. (Naerab.) "Paljud lätlased isegi ei tea, et ta räägib veatut eesti keelt," lisab Latkovskis.