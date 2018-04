Salakaubavedaja osutus ka spiooniks

Asi on selles, et piiri ületades saavad nad Venemaa poolel kasutada Vene passi ja Eesti poolel Eesti oma. See tähendab, et neil pole vaja viisat ja kodanikuna saavad nad mugavalt ning kiirelt teise riiki siseneda.

Teisalt on murettekitav asjaolu, et riik ei tea täpselt, palju topeltkodanikke Venemaal elab. Kindel on see, et just ennesõjaaegses Eesti osas ehk Pihkva oblastis Petserimaal on neid üsna palju. Ja ehkki Eesti topeltkodakondsust ei luba, pole see nende jaoks probleem, kuna paljud sealsed elanikud on Eesti kodanike järeltulijad. See tähendab, et tegemist on sünnijärgsete kodanikega, kellelt pole võimalik Eesti passi ära võtta.