«Radar»: Soome ekspeaminister Aho eestlaste alkoärist Soomes: aktsiis peab tõusma ka Lätis

Mõned kuud pärast krooni käibele tulekut toimusid vabas taasiseseisvunud Eestis esimesed valimised, mille võitis erakond Isamaa. Peaministriks sai 32-aastane Mart Laar, justiitsministriks metsnikupaberitega Kaido Kama, portfellita ministriks 26-aastane Jüri Luik.

«Pole üllatav, vastustuse võtnute seas oli kogenematuid inimesi. Aga ma ei usu, et me suhtunuks Eesti peaministrisse ja ministritesse nagu tulnukatesse. Pigem võtsime neid kui nooremaid vendi ja õdesid, kes vajasid kriitilises olukorras veidi toetust.

Nad arvasid, et on vaid aja küsimus, kui nad jõuavad Soome tasemele. Soome on nagu eeskuju ja nad võtavad Soome edumudeli kohe Eestis üle. Mõistmata, et Soomel oli kulunud selle saavutamiseks aastakümneid.»

Kuigi Aho oli Eesti eluga hästi kursis, sai ta 1992. aasta talve päästnud rublatehingust teada alles dokumentaalfilmi Rodeo nägemisel. Laar ja mõned tema lähikondlased otsustasid selleks, et kuskiltki riigikassasse raha saada, müüa salaja kroonivahetusest Eesti panka allesjäänud 70 000 rublad Venemaaga sõjas olevatele tšetšeenidele. Müügi eest saadud pea 2 miljonit dollarit päästsid Eesti eeloleva talve. Kuid osutusid põhja vedavaks ankruks Laarile ja tema valitsusele.

Ka oli Aho äärmiselt pessimistlik Laari otsuse üle kehtestada Eestisse ühtne tulumaks.

«Minul polnud usku ühetaolise tulumaksu süsteemi. Ilmselt tegime vea, kui arvasime, et kulub väga palju aega, enne kui Eesti suudab täita kõik ülesanded ja nõuded, mida oodatakse tavaliselt riigilt. Aga me eksisime.»

Olgugi, et asjad paranesid, pidid eestlased välja mõtlema, kuidas seda ise teenida. Ja taaskord vaadati Soome poole - osteti Tallinnast alkohol kaasa ning müüdi Helsingis suure kasumiga maha. Kas see oli tol ajal Soome valitsuse jaoks probleem?

«Arvan, et selline äri käis meil ka ilma eestlasteta. See polnud mingi eriline nähtus. Mina ei mäleta, et see oleks olnud suur mure. Muidugi oli seda näha... Aga me saime aru, et Eesti olukord on nii keeruline, et lihtsaid lahendusi ei ole.»

Ainus vahe on nüüd, et alkohol ei tule enam Tallinnast või Eestist, aga hoopis Lätist. Te olete olukorraga tuttav?

«Jah. See on maksustamise teema. Arvan, et see on üks katsumusi Soome ja Eesti jaoks. Meil on vahel raske mõista, miks alkoholiaktsiis pole mujal kõrgem... Nüüd aktsiis tõuseb, aga peaks tõusma ka teistes riikides, et saaksime vältida selliseid nähtusi, mis olid Soome ja Eesti vahel ning nüüd on Soome, Eesti ja Läti vahel.»

Mida arvab aga Esko Aho Venemaa viimase aja käitumisest Soome lahes ning Eesti ja Soome riigipiiridel?

«Arvan, et oleme näinud Venemaal midagi, mida Jegor Gaidar, endine Venemaa peaminister, kirjeldas seda oma raamatus «Impeeriumi hukk». Ta ütles, et Venemaad tabab impeeriumijärgne nostalgia.»

«Venelastel on raske leppida asjaoluga, et Venemaa roll maailmaareenil pole enam sama mis NSV Liidu ajal. Nad tunnevad, et neid alandatakse. Et välismaailm ei võta Venemaa püüdlusi ja huvisid küllalt tõsiselt. Venemaa pole midagi ainulaadset,» üritab Aho Venemaa poliitilisi sisepingeid lahti mõtestada.