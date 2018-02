Liisa Oviir «Radaris»: «Iga teine naine Eestis on kogenud seksuaalvägivalda või seksuaalset ahistamist.»

Ohver ei ole süüdi

«Vägivalla ohver ei ole selles süüdi, mitte kunagi,» kinnitab Evelyn Sepp.

«Minu soovitus on kindlasti see, et mitte hoida seda infot endale. Mitte anda sellele ahistajale seda võimu sinu üle, et ta teeb seda uuesti,» sõnab Züleyxa Izmailova.

«Minu meelest on see väga positiivne, et on tekkinud selline õhkkond, et neid lugusid on võimalik rääkida. Meil on kõigil võimalik vähimagi empaatia korral mõista kui sügavad ja kui laialdased on sellised vägivalla - tegemist on ju vägivallaga - mustrid. Ja sealt edasi siis vaadata, mida siis tegelikult nagu tegema peaks hakkama,» räägib Evelyn Sepp.

«Iga teine naine su ümbert on kogenud seda, iga teine naine on saanud haiget tänu sellele ja siis sa lähed ja ütled, et see on jama ehk siis sa tegelikult oled valmis asuma ründaja poolele. Sa oled valmis, et need naised saavad uuesti haiget, sa lähed ütled neile, et nende valu ei loe,» räägib Liisa Oviir.

«Kindlasti on elus palju õnne olnud ja vedamist, aga see ei ole see põhjus, et ma saaksin öelda, et sellist nähtust ei ole olemas või et neid inimesi ei ole olemas või et see annaks mulle mingisuguse õiguse kuidagi süüdistada neid või naeruvääristada teiste inimestega juhtumist,» räägib Evelyn Sepp.

«Et empaatiaga aru saada teise valust ei eelda, et sul oleks endal see kogemus olemas,» sõnab Liisa Oviir.

«Võib olla sellega, et üks konkreetne naine räägib oma loo ära, annab ta julgust ja enesekindlust teistele oma lugu ära rääkida,» lausub Marina Kaljurand.