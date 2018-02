«Radar»: Kuidas Torusiili juues söögitoru kaotanud Sven 2 aastat Haigekassa toetust ootas

Sven: «Mul on kogu aeg selline tunne, et tahaks kangesti süüa. Suvel, kui tunned, et kuskil šašlõkki tehakse, siis see ajab täitsa hulluks.»

Pärnu puitmaja ühes väikeses korteris elab 53-aastane puidurestauraator Sven Tombak oma kahe viirpapagoiga. Pea kõik mööblitükid tema korteris on Sveni enda poolt korda tehtud. Hoolsa peremehena kostitab ta oma külalisi kohvi ja koogiga. Ta jagab seda vaid neile, sest ise ta suu kaudu süüa ei saa.

«Vaatasin, et ümberringi on niikuinii pime, aknast valgust ei tulnud. Oli ikka öö… Et ma enne hommikut lämbun niikuinii ära. Ja siis ma proovisingi hinge kinni hoida endal. Et lõpetan ise ära selle, miks ma siis nii kaua piinlen,» tunnistab mees.

Radaril on seetõttu Svenile kaasas üsna ebatavaline külakost - hapukoor. Sven tänab: «Hapukoor ei purune nagu näiteks küpsis, mis kipub kurku minema. Seda maitset saan nautida.»

Põhjus, miks Sven tavapärast toitu süüa ei saa, on mitte karm dieet, vaid hoopis fakt, et mehel pole magu ega söögitoru ning sisikond, mida inimene söömiseks vajab, on Torusiili kemikaalidega hävinenud. Nälja ja janu kätte suremisest päästab teda vaid kõhtu tehtud auk. Sven kurdab, et kuigi ta on peenike, on kõht nagu maakera ees: «Ega ma ei saa ilma särgita käia».

Vales pudelis Torusiil

Saatuslik sündmuste ahel sai alguse 2015. aasta juulikuus, ühes Pärnumaa puidutöökojas. Sven oli lõpetanud järjekordse tööpäeva, kui kaaslane tema poole pöördus: «Paarimees küsis, kas mul valuvaigisteid on. Ma ütlesin, et on ikka jah,» räägib Sven.

Paarimees võttiski tableti ja jõi vett peale. Ka Sven otsustas valuvaigistit võtta, kuid vee asemel sattus ta peale jooma koduste ummistustega võitlemiseks mõeldud Torusiili. Radar uuris Sveni käest, kas kemikaal oli originaalpudelis, mille peale kannatanu vastab, et ta ei mäleta.

Kuid traagilist õhtut mäletab Sveni endine töökaaslane Heidi. «Selge on see, et kui ta oleks olnud originaalpudelis, siis oleks see ju näha olnud. Aga ei, ta oli lihtsalt mingisse joogipudelisse pandud ja seda ei teagi tänini, miks see niiviisi oli.»

Paanika töökaaslaste seas

«Me püüdsime teda oma arust aidata, et joo vett peale ja oksenda,» meenutab Sveniga juhtunut endine töökaaslane Heidi. Sven järgis tuttavatelt tulnud soovitusi, aga midagi ei tulnud välja.