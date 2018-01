«Radar»: Pärnu abilinnapeaga seotud trikisadam peab PRIAle tagastama ligi 160 000 eurot

Pärnumaal asuvat Liu sadamat arendanud ja Pärnu abilinnapea Siim Suursilla osava projektikirjutamise toel kalatsehhi ehituseks riigilt 911 000 eurot välja kaubelnud MTÜd peavad saadud summast üle 158 000 euro riigile tagasi maksma.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilvese sõnul pidi PRIAle esitatud projektide järgi Liu sadamasse tulema kohalikele kaluritele mõeldud hoone, kus ladustatakse räime. Selle toetuse mõte oli anda võimalus rannakalurile räim külmutada ja müüa soodsamal ajal, et rohkem raha endale jätta.

Radar näitas aga oma eelmise nädala loos, et maksumaksja raha toel püsti pandud hoone on kaaperdanud projekti algusest peale eest vedanud kohaliku kalanduspiirkonna juhtfiguurid Arne Taggo ning Margus Post oma firmaga Liu Fish. Samal ajal on aga hoonest välja tõstetud teised kalurid, kes projektide algfaasis selle eestvedajate Suursilla, Posti ja Taggo lubadusi uskusid ning sinna omafinantseeringuna igaüks kümneid tuhandeid eurosid sisse panid. Lisaks ei ladusta OÜ Liu Fish hoones mitte räime, vaid fileerib seal muud kala.

Ilvese sõnul on sellest, mis kala seal tehakse, olulisem, et maksumaksja toel püsti pandud majas ei toimeta mitte rannakalurid, vaid kahele mehele kuuluv firma. “Oluline on see, et seda hoonet saaksid kasutada rannakalurid ehk see kogukond. See ei ole aktsepteeritav, kui hoonet kasutab üks osaühing oma ärilistel eesmärkidel. Ja seda enam, et toetust on taotletud kalasadamate toetussuunast, kus kala töötlemine ei olnud abikõlblik tegevus,” rääkis Ilves.

Seetõttu ongi PRIA teinud otsuse kahe MTÜ osas ja esitanud tagasinõude, mille summaks on pisut üle 158 000 euro. Tagasinõue on esitatud kogu aja eest, kui seda maja täna kasutatud on ehk alates 2014. aasta teisest poolest kuni praeguse hetkeni.

Lisaks sellele tegi PRIA ettekirjutuse, et edaspidi kasutataks maja sihipäraselt. Sadama sihipärase kasutuse järelevalveperiood on 15 aastat. See tähendab, et alates hoone valmimisest 2014. aastal saab PRIA 15 aasta jooksul kontrollida, kas seal hoones tehakse seda, mida on rahataotluses lubatud.

Tagasinõude saanud MTÜde – Kalatex ja Rannakalad – juhatuse liikmed ja kogu proejkti eestvedajad on Suursild ja tema head tuttavad Taggo ning Post. Mehed kuuluvad ka projektitaotlusi kohapeal menetleva ja toetusotsusi langetava Liivi Lahe Kalanduskogu juhatusse.

Radari saates eelmisel nädalal väitsid Suursild ja Taggo, et on kõike ajanud seaduslikult ega näe sadamas mingeid probleeme.

Proovisime täna hommikul pöörduda nii Suursilla, Taggo kui Posti poole, et uurida, kas nad on seda meelt ka nüüd ja mida edasi mõtlevad teha?