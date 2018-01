«Radar»: Kadri Simson annab aru Keskerakonna mädapaisetest

Klassikaliselt ei vasta Simson ühelegi küsimusele otsekoheselt, vaid laveerib sellest mööda rääkides muudest asjadest või otsides süüdlasi teiste hulgast. Sama asja heideti Simsonile ette ka Riigikogus umbusaldusavaldusel. Konkurendid nimetavad seda Edgari kooliks ja selle kasvandikke edgarjuugenditeks. Kuivõrd on Kadri Simsonis poliitikuna Keskerakonna pikaajalise juhi Edgar Savisaare mõjutusi, saate järgneva intervjuu jooksul ise otsustada. Päevakajaliste teemade kõrval võtame ette ka Keskerakonna mädapaised ja Achilleuse kannad.

Detsembri alguses ilmus ajalehes Postimees teadustöödele toetunud artikkel, mis ütleb, et ühistranspordi pileti hind pole reisijatele probleem. Ometi ütleb minister Simson, et tasuta bussisõit peab tulema ehkki ühtegi uuringut selle kohta, miks see hea on, tal pole. Ehkki näiliselt peaks iga kohalik omavalitsus saama ise otsustada, kas neile on parim valik tasuta transport või liinide tihendamine, paneb Simson nad sisuliselt fakti ette, et alates 1. juulist tuleb tasuta bussisõit igal pool. Selleks kasutab ta Maanteeameti abi.

Simson tõdeb, et tasuta bussisõit ei lahenda nende inimeste probleemi, kelleni bussiliinid üldse ei ulatu. Kuid juba sel aastal on eelarves raha, et bussiliine tihendada.

Kuid kas on olemas uuring, kas maainimestele mõjutab bussiga liikumist see, et pilet on liiga kallis? Simson ütleb, et on olemas uuring, kui palju Eesti inimene kulutab leibkonna kohta transpordile.

«On selgelt näha, et maainimene kulutab rohkem,» kinnitab Simson ja lisab, et ta kulutab raha bensiinile. «Siin ongi hea alternatiiv, et ei pea kulutama automaatselt bensiinile, kui tuleb tõhus bussivõrk.»

Aga mis on kasu tasuta bussisõidust, kui inimesele harva käiva bussi ajad tööle jõudmiseks lihtsalt ei sobi?

«Selliste küsimustega hakkavad tegutsema logistikud ühistranspordikeskustest,» vastab selle peale Simson.

Tasuta bussisõit peaks tulema juba selle aasta 01. juulist. Maanteeamet teeb Kadri Simsoni palvel lobitööd tasuta bussisõidu jaoks. Ning kerkib küsimus, kas minister survestab Maanteeametit, et viimane survestaks kohalikke omavalitsust, et need oleks tasuta ühistranspordiga nõus.

«Mingit survestamist ma küll ei tee. Aga tihedamad liinid, rohkem sõitjaid. Ta ei olegi tuluprojekt,» vastab selle peale Simson. «Kui me vaatame majandusministeeriumi eelarvet, siis lisavahendeid jätkus nii lennukitele, nii raudteele kui maakonna ühistranspordile. Jätkus isegi maksude tõstmisest loobumiseks.»

Majandusminister Simsonile heidetakse ette, et tasuta bussisõit toob eelkõige kasu Keskerakonna ladvikuga lähedalt seotud Arvo Sarapuule, kellele kuuluv firma ATKO omab hetkel enim riigi poolt doteeritavaid liine. ATKOl on erinevate omavalitsustega kokku 14 liinilepingut, mille kogutulu on 9,3 miljonit eurot. Simson ei ole nõus, et suurim kasusaaja on ATKO.