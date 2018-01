«Radar»: Tallinna-Helsingi tunneli pärast võitlevad maailmakuulsad miljardärid

Mitte kõik ei arva, et protsess nii kaua aega võtab. FinEst projektis värvikatest kujudest puudus pole. Üks silmapaistvamaid on mobiilimängu Angry Birds endine turundusjuht Peter Vesterbacka, kes jaanuari keskel Tallinnas suure meediaürituse ka korraldas.

«Radar» sai Vesterbackaga kokku enne jõule Helsingis, kus ta oma plaane meile tutvustas. Vesterbacka on ekstrentriline miljonär, kes armastab kanda ainult kapuutsiga pusasid ja tunneli rajamiseks pole tal isegi kontorit. Ta kutsus «Radari» loomeinkubaatorisse, kus mees aeg-ajalt tööd käib tegemas.

«Me ehitame siia Euraasia südant,» sõnastab Vesterbacka oma töö tegeliku sisu.

Kuidas tunneli ehitamine teie ellu tuli?

«Ma olin aasta tagasi Eestis, start-up üritusel Lattitude59. Meil oli õhtusöögil vestlusteemaks tunneliehitus. Inimesed rääkisid, et küll oleks tore, kui siin oleks tunnel. Ma siis ütlesin, et okei, aga ehitame siis tunneli. Läksin siis kõrvallauda, kus oli Eesti toonane välisminister, ütlesin talle, et otsustasime just, et hakkame seda tunnelit ehitama. Ta siis küsis, et kes need teie on? Ütlesin, et siis mina ja paar mu sõpra. Ja nii see läks. Loodetavasti hakkame kaevama järgmisel aastal ja viie aasta pärast saate sõita Tallinnast Helsingi lennujaama 20 minutiga.»

Kas te teate üldse midagi tunneli ehitamisest?

«Üha rohkem ja rohkem.»

Vesterbacka idee on hakata kaevama korraga kuuest kohast. Väljakaevatud graniidist ehitab ta kaks tehissaart - ühe Soome ja teise Eesti vetesse. Just elamute ja kontoritega tehissaared on need, kust peaks projekt kiiresti raha tagasi teenima.

«Saarele tuleb Euroopa kõrgeim pilvelõhkuja,» lubab Vesterbacka. Mehe plaanid maksavad 15 miljardit eurot. See raha on tal enda sõnul olemas. Suurema osa annaksid Hiina investorid.

«Anda selline suur infra Hiina riigile kasutaja ja käsutada - me ei näe, et see on väga mõistlik. Tunnel pole ainult kulu, sellest tulevad ka tulud ja meil on huvi, et Eesti ja Soome riigid oleks tulusaajad.»

Kuulsa Angry Birdsi mehe konkurendiks on aga Eesti insener. Piloodiharidusega kunagine lennuohutusspetsialist ja praegu pensionipõlve pidav Tõnu Ader. Tema oli mees, kes juhtis 2005. aastal toimunud 14 hukkunuga Copterline õnnetuse uurimist. Tõnu Ader on aga kogu elu hobi korras tegelenud ka leiutamisega.

«Kui riigiametniku töö mul kunagi otsa sai, siis otsustasin, et proovin seda 20 aasta vanust tunneli ideed päevavalgele tuua. Seda seoses sellega, et teema on iseenesest muutunud aktuaalseks.»

Teil oli Soome-Eesti tunneli ehitamise idee siis juba ammu?

«Just.»

Ader on välja töötanud idee, et tunnelit ei kaevata mitte mere alla vaid ehitatakse valmis mere kohal platvormil ja uputatakse siis ankrutega merepõhja.