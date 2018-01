PRIA-lt ligi miljoni välja trikitanud Liu kalatööstur reostas Pärnu lahte

Eilne Radar kajastas lugu, kus Pärnumaal Liu sadamas tegutsevad ettevõtjad Margus Post ja Arne Taggo said sisuliselt oma kalaäri käivitamiseks kopsaka maksumaksja toe ehk üle 900 000 euro PRIA toetust tootmishoone rajamisel. Asjaga on seotud ka Pärnu abilinnapea Siim Suursild, kes PRIA projekte osavalt kirjutanud.

Tuleb välja, et lisaks küsitavale riigi toetusele, pole sadamas tegutsev ettevõte täitnud ka kõigi keskkonnanõudeid. Nimelt juhiti Radari tähelepanu mõni aeg tagasi sellele, et OÜ Liu Fish laseb tootmishoonest osa solki otse merre ja seda kinnitasid meile ka kohapeal käinud harrastuskalastajad, kes nn reovee käitlemisest ka pilti tegid.

Et asi tõesti nii oli, rääkis meile ka meeste endine partner ja samas sadamas tegutsev kalur Rannar Mango. Tema sõnul oli küll olemas reovee kogumismahuti, aga see oli tehtud ülevooluga. “See põhimõtteliselt jooksiski otse merre,” ütleb ta. Mango sõnul oli algne plaan, et tööstusesse tuleb biopuhasti. “See tünn oli pandud sinna (maasse – HS), aga need ülevoolutorud nad panid pärast hiljem,” räägib ta. Mango sõnul nägi ta alles pärast seda, kui Keskkonnainspektsioon asus asja menetlema, et reoveemahutit käis vahepeal tühjendamas ka auto.