«Radar»: Yana Toomi lemmikbänd, mis sai riigieelarvest tuhandeid eurosid

Muusika pärineb Nõukogude mängufilmist “Ivan Vassiljevitš vahetab elukutset”. Seal ehitab üks insener ajamasina, millega toob tsaar Ivan IV 16. sajandist 1970-ndate Moskvasse. Laulu nimi on “Marusja”. “Peaminister on alati selline hingestatud. Kohalikud valimised Tallinnas on võidetud, kivi langes südamelt,” kirjeldab rahvamuusika ansambel Zlatõje Gorõ juht sellise võidumarsi valikut.

Et nad Keskerakond nii soojalt toetavad, sellel on omad põhjused. Just Zlatõje Gorõ juht soovitas Yana Toomil kandideerida Europarlamenti. Just Zlatõje Gorõ on esindatud kõigil Keskerakonna valimisüritustel ja just nemad said erakonna katuserahadest endale 17 000 eurose toetuse. Suurima, mida eales ühegi ansambli toetuseks Eestis jagatud on.

Kes on “katuseraha” saaja?

Ansambli loojaks on Igor Jermakov, kes tuli 1984. aastal Eestisse muusikaõpetajana tööle. Tallinnas tegutseva Zlatõje Gorõ liikmete seas on inimesi, kes juba üle 30 aasta koos muusikat teinud. Festivalid ja esinemised Venemaal, Bulgaarias, Ukrainas, Valgevenes, Soomes - need on ainult mõned kohad, kus oma loomingut on näitamas käidud. Ka Eestis on raske leida linna, kus see ansambel esinenud pole. Kuid eriti kiireks läheb neil graafik valimiste ajal.

“Valimiste ajal esineme väga tihti,” räägib Dmitri, kes on Zlatõje Gorõ akordionimängija. “Aga kui valimisi pole, on esinemisi paar-kolm korda kuus.” Kes kutsub? “Peamiselt Keskerakond. Ida-Virumaale ja Tallinnasse.”

Zlatõje Gorõ austajate sekka kuulub Yana Toom

Möödunud suvel kohaliku valimiskampaania ajal andis Zlatõje Gorõ palju kontserte: Maardus, Lasnamäel, Mustamäel, Õismäel, Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas. Lisaks Keskerakonna paljudele valijatele on Zlatõje Gorõ üheks suuremaks austajaks eurosaadik Yana Toom. Just tema valimiskampaaniates on Zlatõje Gorõ lööknumbrina üles astunud.

Eurosaadik meenutab aega, kui ta koos ansambliga käis Valgas esinemas: “Seal olid Heimar Lenk ja tädid Valgast. Nad just tulid metsast, sest seal oli mingisugune seente korjamise aktsioon. Nad olid vaimustuses,” jagab Toom emotsioone ja lisab, et selline jõuline ansambel paneb jalad käima.

Yana Toomi ja Zlatõje Gorõ juhi Igor Jermakovi tutvus on kestnud peaaegu 14 aastat. Eurosaadik polnud veel suure poliitikasse sattunud, kui Igor Jermakov sai temaga tuttavaks: “Yana Toomiga koostööd alustasime päris ammu, kui ta oli alles Tallinna linnavolikogus.”

Ansambli juht: “mina soovitasin Yana Toomil osaleda Europarlamendi valimistel”

Aastate jooksul on Jermakov Toomi alati oma bändi esinemistega abistanud. Ning mitte ainult - just see mees pani Yana Toomile pähe mõtte kandideerida Europarlamenti.

“Ma ei tulnud selle peale ise. Igor oli vist esimene, kes tuli ja ütles, et “kuule sa pead nüüd minema”. Ma ütlesin, et “mis ma lähen, seal on ju teised targad inimesed ees”. “Ei! Sa pead minema, ma tean, et sa võidad,” räägib Yana Toom.