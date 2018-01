«Radar»: Allar Levandi: “Kilod on kiiresti tulemas, aga raskesti lahkumas.”

Allar, viibime praegu Mustamäe suusahüppetorni juures. Mis tundeid see koht tekitab?

“Siin tegin oma esimesed hüpped. Väga palju treeninghüppeid on siin tehtud. Aga elu läheb edasi kogu aeg. Ma ei käi iga nädal siin ja ei nuta. See on hüppemägi ja kõik.”

Kohe katsetame, kui kõvast kivist su süda tegelikult on. Siin on üks video, mida tahaks, et sa vaataks. Calgary olümpiamängude kahevõistluse finiš.

“Ahnii. Tuleb tuttav ette. Siin tuleb Hippi (Hippolyt Kempf), siis tuleb Schultzi (Klaus Sulzenbacher) ja siis tulen mina mäest alla. Ja ma mäletan, et kui ma laskumise peale sain, siis olin suht kindel, et see üllatus, kolmas koht, tuleb minu jaoks ära. See oli nagu taevane kingitus.”

Kas vaatad tihti seda videot?

“Muidugi mitte.”

On sul endal vähemalt see video olemas?

“Ei ole. Seda näidatakse nii palju, et ma saan isu täis alati. Tahaks juba, et keegi teeks parema tulemuse, et saaksin tahaplaanile hõljuda.”

Olümpiapronksile sõites oli Levandi 24-aastane. Täna, 30 aastat hiljem juhib ta spordikauplust A&T Sport, mis on spetsialiseerunud suusaspordile.

Kaua sul on see pood olnud?

“See peaks olema rekordpood Eestis - vanim spordipood, mis on asunud samas kohas.”

Praegu on väljas umbes 20 grammi lund. Mida sa teed siin poes?

“Jah, eks see on selline nikerdamine. Kui talve pole, siis tuleb midagi muud teha. Näiteks ratast. Eks katsume ellu jääda. Kui head talved olid, siis naljatasime, et ostame terve maja alumise korruse ära, et siis tuleb nagu kaubamaja. Aga elu teeb korrektiive.”

Millal ise viimati suusad alla said?

“Panin jõuga alla kuskil 20. detsembril. Käisin Jõulumäel. Igal aastal detsembris peab käima suusatamas.”

Võhma oli?

“Jah, ega ta harjumatu oli. Kui aasta aega pole suusatatud, siis eks harjumatu oli.”

Muud sporti teed?

“Teen. See on minu mingi kiiks, et ma tahan olla füüsiliselt heas vormis. Eks see kõhu ettekasvamine on asi, millega tuleb võidelda. Lihtsalt see kätte ei tule. Kilod on kiiresti tulemas, aga raskesti lahkumas.”

Hiljuti rajas Allar oma kauplusesse olümpiateemalise muuseuminurgakese. Seal on eksponeeritud teravaninalised ja mustrilise säärega kauboi saapad, mille ta ostis medalivõidu rahade eest.

“2000 Kanada dollarit saime. Ühe ostuna sain oma unistuste saapad. Need teenivad mind tänaseni.”

Ilma liigse tseremoniseerimiseta on eksponeeritud Allari pronksmedal, mille juures lehvib A4, millele vildikaga kirjutatud MEDAL. Jällegi hea näide, et Allari jaoks pole miski püha. Needsamad suusad, millega ta end medalile sõitis, ei ole vastavalt väärtusele konserveeritud vaid tarbeasjad tänaseni. “Neil suuskadel on sidemed vahetatud, sest käin nendega sõitmas tänaseni.”