«Radar»: Pärnu abilinnapea osavad PRIA-skeemid

Liu Fish omanikud panid raha juurde

Praeguse olukorra tekkimise kohta, kus MTÜde asemel toimetab siin Taggole ja Postile kuuluv firma, ütlevad Suursild ja Taggo, et probleemi pole. Nende sõnul sai maja valmis ajal, mil algne äriplaan ehk räime külmutamine, polnud enam kasulik, sest räime kokkuostuhinnad olid tõusnud. Ent tegevust siia majja oli vaja, sest raha oli sisse pandud, ka pangast oli laenu võetud ja tootmine tuli käima panna. Selleks küsiti kõigilt asja arendanud MTÜde liikmetelt lisaraha.

“Igaüks ütles oma arvamuse, et kas ta siis on nõus raha panustama juurde, kohustusi võtma, asjaga edasi minema või nad ei ole. Laenud oli vaja tasuda, arved oli vaja maksta,” selgitab Taggo.

“Keegi pidi siia täiendavalt veel raha paigutama, et kasvõi palgata töötajad tegevusse, et osta tootmiseks vajalikud seadmed. Sest maja ju ise ei ole see, mis toodab,” lisab Suursild.

Meeste väide ongi see, et täna toimetavad siin need, kes lisaraha sisse panid. Ja need mehed on Arne Taggo ja Margus Post, kes on siin tegutseva osaühingu Liu Fish osanikud. Suursild ütleb, et tema lisaraha ei pannud ja osalust tal pole, ent ka tema leiab, et kõik on olnud õige.

Selgitame meestele, et kõrvalt vaadates näib, nagu 900 000 eurot pandigi lõpuks projekti, kus töötab kahele inimesel kuuluv firma. “Egas see võimalus on ju ikka. Vastus on sama. Kõik see asi on võimalik. Mitte midagi ei ole ära muudetud. Me ei tee siin täna vorsti, ei piima. Kala käitlemine käib täpselt samamoodi, ruumide otstarve ei ole muutunud. Kõik on täpselt säilinud. Seal ei ole nagu selles suhtes mingit probleemi,” usub Taggo.

Taggo ei tunne, et oleks sealjuures kellelegi liiga teinud. “Ei, kindlasti… Liiga? Kindlasti ei ole liiga teinud. Aga me lihtsalt ei ole võimelised täna teatud huvidele vastama,” ütleb Taggo.

Teine osapool nõuab ainult raha?

Ja siit jõuabki Taggo tagasi oma esimese väite ehk selle juurde, et praegu on alates 2014. aasta lõpust siin tootmist käima proovitud saada, makstud on pangalaenu ja proovitakse raha alles tekitada. Ta ütleb, et meiega kõnelenud Mango seda ei mõista ja nõuab oma raha kohe tagasi.