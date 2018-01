«Radar»: Lätis on soovimatute beebide «postkastid» päästnud kümnete laste elu

Kui see tehtud, võtab haigla sotsiaaltöötaja yhendust kohaliku lapsendamiskohtuga. Riias siinses lapsendamiskohtus tegeleb nende juhtumitega Inese Ergle.

«Haigla sotsiaaltöötaja registreerib lapse, sest see inimene vajab identiteeti, nime. Samuti on vaja isikukoodi, et vormistada ülejäänud dokumendid,» räägib Inese Ergle.

«Ma arvan tõesti, et nendel emadel on tohutu meeleheide, kui nad teevad sellise otsuse. Üheksa kuud on laps olnud kõhus, sa tundsid teda liigutamas, ootasid. Lõpuks on see laps olemas. Ja siis teda ära anda… Selleks peab olema väga tõsine põhjus. Vaevalt see juhtub niisama lihtsalt, et ei, täna ei taha…,» räägib Zanda Pucuka.

Päästetud on üle 40 lapse

Tänu beebikastidele on Lätis kaheksa aastaga päästetud surmast 43 last. Üks, kelle elu siinne kast päästis, oli Julia oma. Tema ema ja isa, meie loo Irina ja Jaroslav otsustasid veidi enam kui kahe aasta eest, et tahavad veel ühe lapse saada ja sel korral lapsendada.

«Helistati ja öeldi, et lausa kaks last on saadaval. Kahest beebikastist. Eri linnades. Otsustasime mehega, et kui juba nii, siis võtame mõlemad!» meenutab Julia ema Irina.

Kuid selgus, et ühe beebi vanaema oli teada saanud, et tema tütar on lapse sellisesse kasti pannud ja pöördus ametivõimude poole, et last endale saada. See läks tal korda.

Riias on selliseid juhtumeid näiteks olnud kokku kolm ning kahel juhul on ema lapse ka tagasi saanud.

«Lapse huvides on, et võimalikult kiiresti, kui ta on terve, siis leida talle ema ja isa, pere ja armastus,» kinnitab Inese Ergle.

Ehk siis selliseid juhtumeid, kus laps jõuab oma lähisugulastele või lausa emale tagasi, on Lätis kaheksa aasta jooksul olnud kaks. Üks neist siis ka see, keda algul lapsendada pakuti.

FOTO: Aare Varik Väike Julia puhkamas oma isa süles.

Jaroslav meenutab, milline oli tema esimene kohtumine lapsega, kellest sai nende kolmas laps.

«Pisi-pisikene tüdruk, võtsin ta käte vahele. Seda tunnet on raske kirjeldada, sellest rääkida. Aga ma mäletan, et ta oli mu kätel. Paari minuti pärast ütlesin, et me viime ta koju,» meenutab Jaroslav.